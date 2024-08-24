Компанія SpaceX виконає перший приватний політ у відкритий космос

SpaceX Polaris Dawn – це перша в історії приватна космічна місія з виходом у відкритий космос. Раніше це робили лише державні астронавти.

SpaceX планує здійснити перший в історії приватний вихід у відкритий космос під час місії Polaris Dawn. Про це повідомляє Reuters.

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В рамках цього ризикованого експерименту чотири астронавти, серед яких мільярдер Джаред Айзекман, піднімуться на висоту 700 км над Землею на модифікованому кораблі Crew Dragon. Місія триватиме п'ять днів, а під час третього дня запланований вихід у космос тривалістю 20 хвилин.

Цей вихід у відкритий космос стане першим для приватної місії та випробує нові, тонші скафандри SpaceX і кабіну без шлюзу, що є нетрадиційним підходом. Для виходу весь корабель буде розгерметизовано, і екіпаж залежатиме від своїх скафандрів для підтримки життя.

Члени екіпажу Polaris Dawn / space.com

Polaris Dawn дозволить перевірити технології для майбутніх місій на Місяць і Марс, зокрема електроніку та захист корабля від радіації в небезпечних зонах космосу, таких як пояс Ван Аллена. Попри всі запобіжні заходи, ця місія має високі ризики, і в SpaceX готуються до різних сценаріїв у разі непередбачених ситуацій.

Костюм SpaceX EVA / spacex.com

Місія Polaris Dawn готова до старту після декількох перенесень, він має відбутися 27 серпня на ракеті Falcon 9 з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, США. Екіпаж місії з чотирьох осіб уже прибув на місце для фінальної підготовки.

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