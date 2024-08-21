Цей будинок на колесах за мільйон доларів може зарядити ваш електромобіль

Це не якийсь автофургон з блискучою фурнітурою та дерев'яною обробкою. Prevost відомий тим, що має одні з найрозкішніших установок на ринку, і цей Loki Coach не розчаровує.

Гаразд, єдине, що може засмутити, – його ціна. Викласти потрібно приголомшливі 2,5 мільйона доларів. А поки читаймо деталі від Motor1.

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Як виглядає багатомільйонний будинок на колесах? Ми отримали екскурсію від Еріка Ван Коновера на YouTube, який провів час у цьому будинку на колесах на цьогорічному Гран-прі Канади. Для початку, лише передні сидіння коштують $20 000 кожне.

Натисніть кнопку на одному з десяти планшетів, встановлених у салоні, і з даху опуститься 65-дюймовий телевізор. Інша кнопка підніме 50-дюймовий телевізор у головній спальні. А поки ви відпочиваєте зовні, 55-дюймовий екран висувається з одного з численних зовнішніх відсіків.

Якщо ви не можете побачити гоночні перегони наживо, немає жодного виправдання для того, щоб пропустити їх по телевізору.

Вітальня розсувається за допомогою двох розсувних дверей, звільняючи місце для кількох диванів, в тому числі одного, що розкладається в ліжко. На кухні є стіл з електроприводом, який можна скласти для більшого простору, а без вбудованої посудомийної машини просто не обійтися.

Екскурсія будинком на колесах: дивіться відео

До речі, на кухні також є пральна/сушильна машина, яку можна скласти в штабель. Тут же ви знайдете першу з двох ванних кімнат, акуратно заховану навпроти комори. Всі шухляди та шафи обладнані електромагнітними замками, які автоматично замикаються при русі.

Ззаду є двоспальне ліжко та друга ванна кімната з душовою кабіною, достатньо великою для лавки. Двері ефективно ізолюють цю зону від решти фургона для приватності. Це також досягається за допомогою захисного скла або повноцінних штор, звісно, з електроприводом.

Говорячи про енергію, цей будинок на колесах потребує багато енергії. Дах вкритий сонячними панелями, а літієвих батарей на ньому достатньо, щоб забезпечити роботу кількох кондиціонерів протягом декількох днів.

Коли потрібно більше енергії, дизельний двигун Локі заряджає батареї. Це також означає, що його потужності вистачить для зарядного пристрою для електромобілів рівня 2. Однак вам доведеться буксирувати автомобіль або їздити на ньому окремо. Між зовнішньою кухнею, телевізором, вантажними відсіками, електронікою, акумуляторними батареями та водопровідною системою немає місця для гаража.

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Це, звичайно, непоганий спосіб провести вихідні на гоночній трасі. Але на 2,5 мільйона доларів можна купити багато готельних номерів і крутих тачок, але це вже інша історія.