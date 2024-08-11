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Цей людиноподібний робот може побудувати ваш наступний BMW
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Привітайтеся з Figure 02. Це людиноподібний робот, розроблений каліфорнійською компанією Figure. Нещодавно компанія BMW взяла його на тест-драйв на складальному заводі в Спартанбурзі, де він виконував деякі роботи зі складання компонентів для автомобілів.
Автовиробник оцінює робота для потенційного використання у виробництві. Як показано на рисунку, це найдосконаліший людиноподібний робот, який наразі доступний для купівлі та використання, пише Motor1.
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Іншими словами, це не одноразове творіння на кшталт різних прототипів, які ми бачили від Boston Dynamics. І якщо BMW сподобається те, що вона побачить, то одного дня таких роботів, які працюватимуть пліч-о-пліч з людьми над створенням вашого X5, може бути більше.
Однак не чекайте цього найближчим часом. Хоча BMW стверджує, що нещодавнє випробування Figure 02 було успішним, він все ще перебуває на стадії розробки та розгляду. Автовиробник підкреслює, що наразі на заводі в Спартанбурзі немає роботів Figure, а також немає графіка їхнього впровадження.
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Розробки в галузі робототехніки є дуже перспективними, – сказав Мілан Неделькович, член правління з виробництва BMW. – Завдяки ранній тестовій експлуатації ми зараз визначаємо можливі сфери застосування людиноподібних роботів у виробництві. Ми хочемо супроводжувати цю технологію від розробки до індустріалізації.
Під час нещодавнього оціночного запуску Figure 02 отримав завдання вставити певні деталі з листового металу в кріплення. Окрім спостереження за роботою, BMW також відзначила, як робот взаємодіє з навколишнім середовищем. Робота була складною і покликана продемонструвати здатність робота бути одночасно точним і делікатним. Ми припускаємо, що вона пройшла бездоганно, враховуючи похвалу BMW.
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Зібравши дані, автовиробник зараз співпрацює з компанією Figure, готуючись до подальшої розробки та тестування. Обидві компанії бачать Figure 02 у ролі, яка була б "ергономічно незручною і стомлюючою" для людини, що, можливо, завершиться широким використанням в рамках концепції BMW iFactory майбутнього виробництва.
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