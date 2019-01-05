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Компанія Huawei покарала своїх співробітників через твіт, опублікованого з iPhone

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Компанія Huawei покарала своїх співробітників - фото 1
Компанія Huawei покарала своїх співробітників / publika

Китайська компанія Huawei урізала зарплату двом своїм співробітникам, які в офіційному мікроблозі компанії у Twitter опублікували новорічне привітання, відправлене з iPhone.

Вітання буквально через 15 хвилин було видалено, але його скріншоти користувачі встигли поширити по багатьох соціальних мережах.

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Також варто відзначити, що інцидент міг бути пов'язаний не з помилкою співробітників, а складністю з обходом блокувань – китайська влада закрила доступ до багатьох соціальних мереж, серед яких і Twitter. Іноді блокування вдається обходити за допомогою VPN-сервісів, однак цього разу вони могли не спрацювати.

Опублікуване новорічне привітання з iPhone - фото 299250
Опублікуване новорічне привітання з iPhone

Відомо, що співробітнику, який зробив новорічний твіт, урізали зарплату більш ніж на 700 доларів, а його безпосередньому начальнику не ​​будуть індексувати заробітну платню протягом усього 2019 року, розповіли у виданні.

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Джерело: caixinglobal
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