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Названо найбільш ненадійні технологічні компанії світу

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Користувачі люто розкритикували Facebook - фото 1
Користувачі люто розкритикували Facebook

Аналітична компанія Toluna провела опитування серед тисячі осіб, щоб з'ясувати яка з технологічних компаній є найменш надійною у плані конфіденційності.

Тож не дино, що Facebook посіла перше місце, адже 40% респондентів сумніваються у здатності компанії Цукерберга забезпечити безпеку інформації.

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Усього кілька тижнів тому в найбільшій соціальній мережі стався збій, через який розробники сторонніх додатків отримали доступ до фотографій 6,8 мільйона користувачів, після чого представники Facebook заявили: "ми шкодуємо, що це сталося".

На другому місці опинився Twitter. Тільки 8% опитаних висловили заклопотаність з приводу конфіденційності.

Компанії, яким не довіряють - фото 298044
Компанії, яким не довіряють

Apple розташована на 8 місці в рейтингу найбільш ненадійних компаній. 4% респондентів сумніваються у забезпеченні безпеки особистих даних, попри те, що конфіденційність користувачів є найважливішим аспектом у стратегії розвитку бренду.

Крім того, що виробник iPhone недавно опублікував звіт про прозорість на своєму веб-сайті, надавши дані про урядові запити, він також часто хвалиться наскрізним шифруванням, а й цього виявилося недостатньо для споживачів.

До трійки найбільш надійних увійшли Tesla, Neflix і Microsoft. Засновник Tesla Ілон Маск переконав користувачів, що створив компанію, яка "не робить нічого поганого". Очевидно, що цю тактику він перейняв у Стіва Джобса.

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Джерело: Toluna
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