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Підсумки року в Instagram: як знайти 9 своїх найкращих фото 2018

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9 найкращих фото Instagram 2018 - фото 1
9 найкращих фото Instagram 2018 / popbuzz

В останній місяць 2018 року набирає популярність у мережі колаж з дев'яти підсумкових знімків у Instagram за рік. Розповідаємо, як знайти 9 найкращих фото у Instagram

Розробники програми знайомств через Instagram Nine запустили веб-сервіс 2018bestnine, який дозволяє користувачеві знайти свої найкращі фотографії і відео за рік.

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У Bestnine варто лише ввести ім'я свого акаунта в Instagram, і сервіс проаналізує лайки під фотографіями. Потім він покаже колаж з дев'яти найпопулярніших знімків 2018 року.

Крім того, сервіс рахує загальну кількість фото за рік, а також скільки лайків вони отримали. Ми вирішили проаналізувати свій Instagram, і ось як виглядає колаж найкращих знімків акаунта Радіо МАКСИМУМ:

9 найкращих знімків Радіо МАКСИМУМ за 2018 рік - фото 298795
9 найкращих знімків Радіо МАКСИМУМ за 2018 рік

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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