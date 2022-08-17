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Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів

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Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів - фото 1

У Monobank планують підвищити відсоток комісії за зняття готівки в банкоматах. Нові тарифи почну діяти уже з початку осені.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram. За його словами, таке рішення пов'язане зі зростанням тарифів платіжних систем.

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З 1.09.2022 платіжні системи, під тиском банків-власників великих банкоматних мереж, більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших готівкових банків в українських банкоматах, – пише Гороховський.

Таким чином, з 1 вересня, якщо ви захочете зняти в банкоматі власні кошти зі своєї картки, за це потрібно буде платити не 0,5% від суми, а вже 0,9%.

Тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін – 4%. А за зняття готівки за кордоном, як і раніше, потрібно буде заплатити 2% від суми.

Комісія за зняття готівки стане більшою: у Monobank попередили про зростання тарифів - фото 511521

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