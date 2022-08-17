Дія почала тестувати нові функції для водіїв: що очікувати і як долучитись

Державний портал "Дія" планує оновити деякі функції для власників авто. На цій стадії кожен охочий може долучитись до тестування.

Портал "Дія" розпочав тестування кількох функцій для українських водіїв. Незабаром власники транспорту зможуть генерувати на сайті та у додатку водійське посвідчення, шеринг авто та свідоцтво про реєстрацію ТЗ англійською мовою, як зазначають у пресцентрі.

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Зараз українці можуть долучитись до бета-тестування новинок, залишивши анкету та мати відповідні документи.

У Дію повертається послуга шерингу авто – призначення іншої людини належним користувачем вашого транспортного засобу. У цієї людини буде в Дії ваш техпаспорт і вона офіційно відповідатиме за авто, коли ним керуватиме. Для тесту послуги і власнику, і належному користувачу потрібно записатися на бета-тест та подати спільну заяву, – пояснюють творці.

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