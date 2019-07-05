Коломойський купує депутатів: у мережі обговорюють новий рекламний ролик Гриценка

Новий рекламний ролик партії Громадянська позиція викликав активні обговорення у мережі. У відео показують "аукціон депутатів", в якому "лоти" купують олігархи. Політичну рекламу на своїй сторінці в Facebook опублікував Анатолій Гриценко.

В основу ролика ліг епізод серіалу "Слуга народу", в якому зобразили "політичний аукціон", де продаються депутати і цілі депутатські групи. У ролі покупців "аукціону" зображені українські олігархи.

До теми: Зеленський і Путін грають у шахи: нова реклама Гриценка розбурхала мережу

"Шановні олігархи, починаємо продаж депутатів. Перший лот – депутат досвідчений. Підвищить тарифи на 30%. Ціна півмільйона доларів", – оголошує ведучий аукціону. Після цього один з олігархів піднімає руку і каже "беру". Покупцям також презентують якусь групу з п'яти депутатів під назвою "Нові обличчя". За словами ведучого аукціону, вони "заберуть землю в українців" і віддадуть її присутнім на цьому заході.

Один з олігархів, який є пародією на Ігоря Коломойського, втомившись від дрібних лотів, каже: "Алло, гараж! Що ти нам впарюєш?". Інший з серйозним виглядом додає: "Де Гриценко?". "Де Громадянська позиція?" – обурюється третій. Після цього в кадрі з'являється Гриценко на тлі своїх однопартійців і оголошує: "Громадянська позиція не продається. І Україну продати не дамо".

Читайте також: Святослав Вакарчук прокоментував закон про "дематюкацію"