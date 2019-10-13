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Південний парк: вийшов новий епізод після заборони серіалу в Китаї

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Новий епізод Південного парку показали 10 жовтня - фото 1
Новий епізод Південного парку показали 10 жовтня

10 жовтня вийшла нова серія "Південного парку", в якій творці знову розкритикували китайську владу, попри скандал з блокуванням серіалу в КНР.

В епізоді SHOTS!!! продовжується історія Ренді Марша, котрий намагається запустити в КНР бізнес з продажу наркотиків. При цьому Ренді, щоб зберегти хороші відносини з державою, часто закриває очі на порушення прав людини в країні. В результаті його діловий партнер Рушничок переконує розірвати всі його зв'язки з Китаєм.

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Тепер ти повинен сказати "нах **** китайський уряд, – каже Рушничок. Після довгої паузи Ренді повторює цю фразу.

Нагадаємо, китайська влада заблокувала серіал "Південний парк" на всіх цифрових майданчиках країни через висміювання цензури та китайського ладу в епізоді Band in China (це гра слів – алюзія на Banned in China, "забанили в Китаї"). У серії були дві сюжетні лінії, пов'язані з Китаєм. Одна з них розповідала про рок-гурт, сюжет фільму про який весь час доводилося міняти, щоб потрапити в китайський прокат. Друга сюжетна лінія стосувалася наркобізнесу Ренді Марша в Китаї.

Після повідомлень про блокування творці "Південного парку" вибачилися перед владою Китаю, але зробили це у властивій їм саркастичній манері.

Як і НБА, ми вітаємо китайських цензорів в наших будинках і серцях. Ми теж любимо гроші більше, ніж свободу і демократію. Сі зовсім не схожий на Вінні Пуха. Дивіться 300-й епізод в цю середу! Хай живе велика Комуністична партія Китаю! Нехай урожай сорго цієї осені буде рясним! Тепер ми молодці, Китай? – написали творці "Південного парку ".

Пізніше епізод Band in China показали на вулицях Гонконгу, де тривають акції протесту проти місцевої влади.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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