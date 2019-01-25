У Кличка знову стався словесний конфуз: відео на повтор

А ви зможете вимовити це слово? / youtube

Словесний конфуз стався з мером Києва Віталієм Кличком на економічному форумі в Давосі.

З міським головою Києва Віталієм Кличком стався смішний словесний конфуз на економічному форумі в Давосі.

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Відповідне відео журналіст Олександр Дубінський опублікував у своєму Telegram-каналі. Зокрема, під час обговорення діджиталізації української столиці Кличку знадобилося декілька спроб, щоб зрештою вимовити англійською мовою слово "digitalization".

Раніше в ефірі однієї з українських радіостанцій київський міський голова Віталій Кличко не зміг вимовити слово "тоталітаризм". Ведучий ефіру намагався підказати це слово столичному мерові, однак безуспішно.

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