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Вечір в хату: в мережі висміяли кепку Кличка
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Користувачі соцмереж висміяли кепку Кличка, у якій він інспектував вночі Шулявський міст. Зібрали найкращі меми для вас.
Мер Києва Віталій Кличко в ніч на 17 березня перевірив готовність до початку ремонтних робіт Шулявського шляхопроводу. Про це він написав у своєму Facebook.
І ще: У Кличка знову стався словесний конфуз: відео на повтор
При цьому Кличко оприлюднив фото з "нічної інспекції", на яких він постав у кепочці з гострим козирком. У соцмережах відразу ж відреагували на фото Кличка і висміяли "лук" київського мера.
Читайте також: Черговий ляп: Кличко осоромився в ефірі українського телеканалу
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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