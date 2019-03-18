Вечір в хату: в мережі висміяли кепку Кличка

Користувачі соцмереж висміяли кепку Кличка, у якій він інспектував вночі Шулявський міст. Зібрали найкращі меми для вас.

Мер Києва Віталій Кличко в ніч на 17 березня перевірив готовність до початку ремонтних робіт Шулявського шляхопроводу. Про це він написав у своєму Facebook.

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При цьому Кличко оприлюднив фото з "нічної інспекції", на яких він постав у кепочці з гострим козирком. У соцмережах відразу ж відреагували на фото Кличка і висміяли "лук" київського мера.

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