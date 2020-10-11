Колишня порнозірка Міа Халіфа зняла нове відео для фанатів (18+)

Колишня акторка фільмів для дорослих Міа Халіфа хоч і розпрощалась з пікантною кар'єрою, але продовжує тішити фанатів звабливими кадрами.

27-річна американська модель ліванського походження Міа Халіфа зараз активно працює над кар'єрою спортивної коментаторки та власним блогом, але їй і досі згадують зйомки у порно. І це не дивно, адже зараз дівчина ще й публікує гарячі фото в Instagram. Там за Халіфою, яка всього кілька місяців знімалась у стрічках з рейтингом 18+, стежать майже 22 мільйони підписників.

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В Instagram красуня ділиться майже всім, що трапляється у її житті. Нещодавно ж Міа зняла ефектне відео тільки у великій футболці на голе тіло, що повідомити про успішну роботу на OnlyFans. Це портал, де шанувальники можуть оплатити певний контент від зірок. Звісно ж, ролик не залишився непоміченим, адже за короткий час його переглянули понад 4 мільйони разів. Родзинкою стало ще й те, що дівчина вирішила присісти на металеві поручні, які вже встигли нагрітись на сонці. Тож можна назвати відео двічі "гарячим":

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