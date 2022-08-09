57-річна Елізабет Герлі в бікіні вразила юним виглядом

Акторка Елізабет Герлі не припиняє захоплювати своєю вродою та фігурою. І в цьому британка з легкістю може позмагатись з Монікою Беллуччі, яка також не планує старішати.

Відома 57-річна англійська модель, акторка та бізнесвумен Елізабет Герлі активно займається не лише власними проєктами, а й веде сторінку в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 2 мільйони прихильників. Зірка з радістю ледь не щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, а також доволі спокусливими знімками з мінімальною кількістю одягу, передає Радіо MAXIMUM.

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Зараз Герлі сповна насолоджується спекотним сезоном, який дістався і до Великобританії. Тому на новому фото модель позує у крихітному блакитному купальнику, яке лише підкреслює її розкішну фігуру. Як жартує сама зірка, "погода для бікіні буває і в Англії, хоча хто б міг подумати про це". А фанати із захватом засипають Елізабет компліментами, адже важко повірити що їй вже за 50 років.

instagram.com/elizabethhurley1

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