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У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка: фотофакт

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У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка: фотофакт - фото 1

У Канаді випустили пиво під назвою "Шевченко 9" в честь легендарного нападника, а нині головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Фото хмільного напою з'явилося у мережі.

У легенди українського футболу Андрій Шевченка фанати по всьому світу. Так, Канадські виробники пива вирішили присвятити партію своєї продукції легендарному українському футболісту і тренеру національної збірної Андрію Шевченку. Виглядає досить оригінально.

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"Так, ми знаємо, що він грав під сьомим номером, і так, це довга історія. Як і великий український нападаючий, "Шевченко 9" уособлює собою історію, елегантність і драматизм", – написано на зворотному боці пляшки з-під пива.

Виготовленням слабоалкогольного напою займається невелика компанія під назвою Four Fathers Brewing Co.

У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка: фотофакт - фото 407649

У Канаді випустили пиво на честь Андрія Шевченка: фотофакт - фото 407650

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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