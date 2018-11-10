Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо оголилася для глянцю (18+)

Модель Тоні Гаррн відмовилася від одягу, і ледь-ледь прикрила груди руками.

26-річна німецька супермодель Тоні Гаррн знялася у відвертій фотосесії для мексиканського журналу GQ. Колишня Ді Капріо позувала абсолютно оголеною перед об'єктивом фотографа Метью Брукса.

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Фото модель Тоні Гаррн опублікувала у своєму Instagram, і вони одразу ж набрали кілька десятків тисяч вподобань.

Колишня Ді Капріо знялася оголеною

Модель знялася для мексиканського GQ

Нагадаємо, що Тоні Гаррн познайомилася з Лео на Каннському кінофестивалі. Вони зустрічалися протягом 2013-2014 років.

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