Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо оголилася для глянцю (18+)

  • 189
Колишня Ді Капріо оголилася для GQ - фото 1
Колишня Ді Капріо оголилася для GQ

Модель Тоні Гаррн відмовилася від одягу, і ледь-ледь прикрила груди руками.

26-річна німецька супермодель Тоні Гаррн знялася у відвертій фотосесії для мексиканського журналу GQ. Колишня Ді Капріо позувала абсолютно оголеною перед об'єктивом фотографа Метью Брукса.

І ще: Оголошена найсексуальніша жінка 2018 року: ефектні фото

Фото модель Тоні Гаррн опублікувала у своєму Instagram, і вони одразу ж набрали кілька десятків тисяч вподобань.

Колишня Ді Капріо знялася оголеною - фото 287960
Колишня Ді Капріо знялася оголеною
Модель знялася для мексиканського GQ - фото 287961
Модель знялася для мексиканського GQ

Нагадаємо, що Тоні Гаррн познайомилася з Лео на Каннському кінофестивалі. Вони зустрічалися протягом 2013-2014 років.

Читайте також: Австралійська культуристка вражає шанувальників своїми формами (18 )

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5893
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811849
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз