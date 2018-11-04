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Австралійська культуристка вражає шанувальників своїми формами (18+)

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Культуристка Біджей Брантон - фото 1
Культуристка Біджей Брантон / Instagram

Австралійська культуристка Біджей Брантон викликала справжній фурор серед підписників своєю формою.

Спортсменка Біджей Брантон, яка в цьому році виграла титул Міс Всесвіт на турнірі від Світової федерації фітнесу, часто хизується своїми формами у мережі Instagram.

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Так, на знімках дівчина без комплексів демонструє свої результати тренувань, збираючи сотні захоплених коментарів. Заціни і ти!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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