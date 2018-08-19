Колишня дівчина Кличка Хайден Панеттьєрі відсвяткувала день народження з новим бойфрендом

Знімок з вечірки був опублікований новим бойфрендом Хайден.

Нещодавно всіх здивувала новина про завершення стосунків Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі. Сталося це після того, як дівчину застукали в ресторані з молодим актором-початківцем.

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Зараз же вони ні від кого не ховаються і навіть викладають спільні фото в соціальних мережах. На цей раз знімок і відео зі святкування дня народження Хайден були опубліковані в профілі Браяна в Instagram, крім того, сюрпризом друзів в Twitter поділилася сама Хайден.

Дівчина опублікувала знімок торта, який їй подарували друзі рівно за тиждень до самого дня народження. Хайден святкуватиме 21 серпня, тоді їй виповниться 29 років.

Пізніше на сторінці Браяна з'явилися фото і відео з вечірки. Знімок він підписав: "Святкування раннього дня народження / Вечірка в басейні на 15 хвилин".

A post shared by Brian Hickerson (@brianhickerson_) on Aug 15, 2018 at 1:43pm PDT

A post shared by Brian Hickerson (@brianhickerson_) on Aug 16, 2018 at 12:14pm PDT

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