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Дівчина тижня: тендітна та сексуальна екс-кохана Кличка Хайден Панеттьєрі
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хайден Панеттьєрі – відома голлівудська актриса, яка вирізняється своєю тендітністю.
Маленька, тендітна, з великими очима – відома голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі виділяється серед своїх колег-акторів. Зірка отримала популярність після ролі Клер Беннет в серіалі "Герої". Також Хайден знайома багатьом за роллю співачки Джульєтти Барнс в телесеріалі "Нешвілл".
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Хайден Панеттьєрі народилася 21 серпня 1989 року в маленькому містечку Палісейдс, штат Нью-Йорк. Її батько був пожежним, а мати знімалася в телесеріалах. У Хайден є ще молодший брат Дженсен Панеттьєрі, який теж займається акторською діяльністю.
Прорив на великий екран у Хайден трапився досить рано. Уже в 11 років вона грала з Дензелом Вашингтоном у фільмі "Згадуючи титанів", за який отримала свою першу нагороду – премію молодого актора. Але головну роль актриса отримала через 9 років у фільмі "Ніч з Бет Купер". У цьому ж році вона познайомилася з Володимиром Кличком.
Вік: 28 років;
Ріст і вага: 153 см, 45 кг;
Місце народження: Палісадес, штат Нью-Йорк, США;
Найкращі роботи: "Герої", "Робоцип", "Нешвілл".
Цікаво, що з 2001 по 2004 рік дівчина знімалася винятково у головних ролях.
Короткі цікаві факти про тендітну Хайден
- Страшенно боїться сцени.
- Розмовляє уві сні.
- Співала дуетом зі Стівеном Тайлером.
- Хайден одна з небагатьох людей на землі, хто катався верхи на зебрі.
- Дівчина обожнює курячий суп з локшиною.
- Найкраща подруга актриси – Даніелла Морріс, а ще Хайден підтримує тісний зв'язок з Лідсі Лохан.
- Актриса боїться темряви, тому спить з увімкненим телевізором.
Мініатюрна блондинка позувати перед камерами любить, але відвертих фотосесій не так вже й багато. Проте декількома цікавими зйомками шанувальників жіночої краси актриса все-таки порадувала. Заціни і ти:
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