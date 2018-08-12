Дівчина тижня: тендітна та сексуальна екс-кохана Кличка Хайден Панеттьєрі

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Хайден Панеттьєрі – відома голлівудська актриса, яка вирізняється своєю тендітністю.

Маленька, тендітна, з великими очима – відома голлівудська актриса Хайден Панеттьєрі виділяється серед своїх колег-акторів. Зірка отримала популярність після ролі Клер Беннет в серіалі "Герої". Також Хайден знайома багатьом за роллю співачки Джульєтти Барнс в телесеріалі "Нешвілл".

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Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі народилася 21 серпня 1989 року в маленькому містечку Палісейдс, штат Нью-Йорк. Її батько був пожежним, а мати знімалася в телесеріалах. У Хайден є ще молодший брат Дженсен Панеттьєрі, який теж займається акторською діяльністю.

Прорив на великий екран у Хайден трапився досить рано. Уже в 11 років вона грала з Дензелом Вашингтоном у фільмі "Згадуючи титанів", за який отримала свою першу нагороду – премію молодого актора. Але головну роль актриса отримала через 9 років у фільмі "Ніч з Бет Купер". У цьому ж році вона познайомилася з Володимиром Кличком.

Хайден Панеттьєрі: кадр з кінофільму Герої

Вік: 28 років;

Ріст і вага: 153 см, 45 кг;

Місце народження: Палісадес, штат Нью-Йорк, США;

Найкращі роботи: "Герої", "Робоцип", "Нешвілл".

Цікаво, що з 2001 по 2004 рік дівчина знімалася винятково у головних ролях.

Хайден Панеттьєрі: цікаві факти

Короткі цікаві факти про тендітну Хайден

Страшенно боїться сцени.

Розмовляє уві сні.

Співала дуетом зі Стівеном Тайлером.

Хайден одна з небагатьох людей на землі, хто катався верхи на зебрі.

Дівчина обожнює курячий суп з локшиною.

Найкраща подруга актриси – Даніелла Морріс, а ще Хайден підтримує тісний зв'язок з Лідсі Лохан.

Актриса боїться темряви, тому спить з увімкненим телевізором.

Мініатюрна блондинка позувати перед камерами любить, але відвертих фотосесій не так вже й багато. Проте декількома цікавими зйомками шанувальників жіночої краси актриса все-таки порадувала. Заціни і ти:

Гарячі знімки Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі

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