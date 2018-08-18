Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників відвертим танцем

Шанувальники Астаф'євої підкреслили, що їхня улюблениця зараз виглядає ідеально.

Витончена Даша Астаф'єва дала своїм шанувальникам ще один привід похвалити її апетитну фігуру. Так, у своєму Instagram українська виконавиця, екс-солістка групи NikitA опублікувала відео, на якому танцює під нову пісню співачки TAYANNA "Фантастична жінка".

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Слід зазначити, що дії відбуваються під час урочистої церемонії вибору представниці від України для міжнародного конкурсу Міс Всесвіт 2018.

Даша Астаф'єва була серед запрошених зіркових гостей. І також виконала на сцені конкурсу свою композицію.

A post shared by Дария Астафьева (@da_astafieva) on Aug 15, 2018 at 11:26am PDT

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