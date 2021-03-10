Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)

Відома зірка фільмів для дорослих Лана Роуд розповіла, як колишня робота у порноіндустрії позначається на її буднях і сьогодні.

24-річна американська модель Лана Роудс відверто розповіла журналу Playboy про свою колишню кар'єру порноакторки, яку сьогодні описує як "довічне ув'язнення, з яким постійно бореться".

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Красуня з Чикаго мріяла працювати у сфері для дорослих ще з підліткового віку, щоб мати типове життя зайчика Playboy. Але це були далекі прагнення, що не відповідали реальності, адже вже у 16 Лана опинилась у поганій компанії, де злочини та наркотики були нормою. Тож дівчина навіть встигла недовго побути за ґратами, що стало добрячим досвідом.

Врешті ув'язнення допомогло їй стати на правильний шлях та привело Лану до успішної кар'єри у порно. До цього Амара Мейпл (справжнє ім'я Роудс) працювала стриптизеркою, а згодом зуміла потрапити на зйомки фільмів для дорослих. Але вони були такими веселими та блискучими, як вона очікувала.

Зараз дівчина розповідає, що її змушували зніматись в екстремальних сценах, де вона почувалась некомфортно. Тому перед роботою у неї траплялись панічні атаки.

"Ти можеш увійти в цю індустрію і сказати :"Я ніколи не буду брати участь в груповому сексі". Але з часом агенти можуть сказати, що пора потурбуватись про себе. Приміром, говоритимуть: "Але всі хороші порноакторки це роблять. Якщо ти зробиш те, що потрібно, то люди любитимуть тебе". І згодом ти підеш на це, щоб нікого не підводити", – пояснює Лана.

Хоч Лана і заробляла більше грошей за такі екстремальні сцени з великою кількістю учасників, але збільшення балансу на рахунку призводило до зменшення часу на особисте життя та стосунки.

Після кількох місяців фальшивого ентузіазму до сцен з рейтингом 18+ зірка вирішила покинути індустрію розваг для дорослих. Також Лана зрозуміла, що інфлюенсери заробляють на своїх платформах значно більше, не виходять зі своєї зони комфорту. Тому дівчина проводила час з популярними блогерами, щоб випробувати власні сили у створенні відеоблогів та особистого контенту.

І кар'єрний перехід виявився доволі прибутковим, адже сьогодні за експорнозіркою стежать понад 14 мільйонів підписників в Instagram. За один рекламний допис дівчина заробляє близько 30 тисяч доларів, а також має чимало контрактів з популярними брендами.

Не варто забувати і про власне шоу під назвою "3 Girls 1 Kitchen", де обговорює пікантні теми зі своїми подругами Алексою та Олівією. У якості приємного бонусу і не останнього джерела доходів можна назвати і сторінку Роудс на OnlyFans, де на дівчину підписані понад 25 тисяч користувачів, які щомісяця платять майже по 6 доларів кожен за пікантний контент.

Джерело фото: instagram.com/lanarhoades

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