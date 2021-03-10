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Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+)

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Лана Роудс про кар'єру у порно - фото 1
Лана Роудс про кар'єру у порно / instagram.com/lanarhoades

Відома зірка фільмів для дорослих Лана Роуд розповіла, як колишня робота у порноіндустрії позначається на її буднях і сьогодні.

24-річна американська модель Лана Роудс відверто розповіла журналу Playboy про свою колишню кар'єру порноакторки, яку сьогодні описує як "довічне ув'язнення, з яким постійно бореться".

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Красуня з Чикаго мріяла працювати у сфері для дорослих ще з підліткового віку, щоб мати типове життя зайчика Playboy. Але це були далекі прагнення, що не відповідали реальності, адже вже у 16 Лана опинилась у поганій компанії, де злочини та наркотики були нормою. Тож дівчина навіть встигла недовго побути за ґратами, що стало добрячим досвідом.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451038

Врешті ув'язнення допомогло їй стати на правильний шлях та привело Лану до успішної кар'єри у порно. До цього Амара Мейпл (справжнє ім'я Роудс) працювала стриптизеркою, а згодом зуміла потрапити на зйомки фільмів для дорослих. Але вони були такими веселими та блискучими, як вона очікувала.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451039

Зараз дівчина розповідає, що її змушували зніматись в екстремальних сценах, де вона почувалась некомфортно. Тому перед роботою у неї траплялись панічні атаки.

"Ти можеш увійти в цю індустрію і сказати :"Я ніколи не буду брати участь в груповому сексі". Але з часом агенти можуть сказати, що пора потурбуватись про себе. Приміром, говоритимуть: "Але всі хороші порноакторки це роблять. Якщо ти зробиш те, що потрібно, то люди любитимуть тебе". І згодом ти підеш на це, щоб нікого не підводити", – пояснює Лана.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451041

Хоч Лана і заробляла більше грошей за такі екстремальні сцени з великою кількістю учасників, але збільшення балансу на рахунку призводило до зменшення часу на особисте життя та стосунки.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451042

Після кількох місяців фальшивого ентузіазму до сцен з рейтингом 18+ зірка вирішила покинути індустрію розваг для дорослих. Також Лана зрозуміла, що інфлюенсери заробляють на своїх платформах значно більше, не виходять зі своєї зони комфорту. Тому дівчина проводила час з популярними блогерами, щоб випробувати власні сили у створенні відеоблогів та особистого контенту.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451044

І кар'єрний перехід виявився доволі прибутковим, адже сьогодні за експорнозіркою стежать понад 14 мільйонів підписників в Instagram. За один рекламний допис дівчина заробляє близько 30 тисяч доларів, а також має чимало контрактів з популярними брендами.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451040

Не варто забувати і про власне шоу під назвою "3 Girls 1 Kitchen", де обговорює пікантні теми зі своїми подругами Алексою та Олівією. У якості приємного бонусу і не останнього джерела доходів можна назвати і сторінку Роудс на OnlyFans, де на дівчину підписані понад 25 тисяч користувачів, які щомісяця платять майже по 6 доларів кожен за пікантний контент.

Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451043
Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451045
Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451046
Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451047
Лана Роудс зізналась, як зйомки у порно вплинули на її життя (18+) - фото 451048

Джерело фото: instagram.com/lanarhoades

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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