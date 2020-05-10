Офіціанти привітали постійну відвідувачку зі святом, і це варто побачити (відео)

У трендах інтернету можна побачити чимало дивних і шалених роликів, однак цей вражає своєю добротою і змушує усміхатись. Якщо ви не вірили у те, що цей світ ще має щось хороше, то обов'язково зацініть це відео!

На платформі Reddit користувач з ніком BobFreeman6969 поділився відео з бабусею, яке стрімко піднялось у топи мережі. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч переглядів та майже 200 коментарів.

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"Мила дама реагує на безкоштовний торт до свого дня народження у кафе, яке регулярно відвідує", – відзначив автор. І справді, на записі можна побачити бабусю, яка здивована і приємно вражена несподіваною увагою працівників закладу. Коментатори ж додали, що це одне із найдобріших та найприємніших відео, які потрапляли на очі за останній час. Піклуватись про когось без обов'язку на те – чудово:

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