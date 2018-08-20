Коли Землю накриє потужна магнітна буря

Вже у ніч на 21 серпня мешканці Землі відчують наслідки магнітної бурі.

У Національній погодній службі Нацуправління океанічних та атмосферних досліджень повідомили, про те, що у ніч 21 серпня "мала" магнітна буря накриє планету.

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Тому людям, які чутливі до змін погоди, варто поберегти самопочуття, адже у них можливе запаморочення, різкі стрибки тиску та слабкість.

Також, у вівторок, 21 серпня, упродовж дня та до вечора магнітні збурення не перевищуватимуть позначку у 3 бали, але у ніч на 22 серпня пройде потужна буря.

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