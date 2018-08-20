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У ДСНС попередили про пожежну небезпеку

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Пожежна небезпека в Україні - фото 1
Пожежна небезпека в Україні

Рятувальники повідомили про наслідки тривалої спеки на території України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про небезпеку появи пожеж в країні, яка виникла через високу температуру повітря.

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"За даними УкрГідрометцентру, 20 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. 21 серпня в Україні, крім більшості районів західних, Житомирської, Вінницької областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - наголошують рятувальники.

На Київщині у період 20-26 серпня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки 5 класу.

Пожежна небезпека в Україні - фото 271209
Пожежна небезпека в Україні

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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