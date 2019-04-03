Коли завершиться опалювальний сезон у Києві: відома дата

Міський голова Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про завершення опалювального сезону. Дізнайтеся, коли відключать опалення в столиці!

У Київській міської державної адміністрації наголосили, що рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють відповідно до погодних умов. Оскільки найближчим часом в Україні очікують потепління, уже з 6 квітня опалення в столиці відключать.

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"За інформацією, що надав нам Укргідрометцентр, температура повітря буде підвищуватись. Тому вже із 6 квітня ми завершуємо роботу системи централізованого опалення", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

При цьому він наголосив, що заклади соціальної сфери відключатимуть від опалення лише за їхніми індивідуальними заявками.

Нагадаємо, що вже з 1 травня 2019 року в Києві зростуть тарифи на електроенергію (на 24% – до 1,75 гривні за кіловат-годину) та опалення (на 19% – до 1147,2 гривні за гігакалорію).

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