Вибори 2019: Кличко приїхав голосувати на велосипеді

Київський мер Віталій Кличко продовжує тримати спортивну планку і навіть на вибори в одну зі шкіл столиці України прибув на велосипеді.

Віталій Кличко вже не вперше тішить журналістів своєю появою на велосипеді, а цього разу міський голова Києва поєднав корисне з приємним: на двоколісному транспорті прибув на виборчу дільницю у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.

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Щоправда, мер не розповів, за кого ж таки віддав голос, але наголосив, що сподівається, що після виборів наша країна "продовжить євроінтеграційний курс".

Нагадаємо, що сьогодні, 31 березня, в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці працюють з 8 ранку до 8 вечора. Щоб проголосувати, потрібно мати з собою паспорт та ручку. Варто додати, що у цьому турі беруть участь лише 39 кандидатів з переліку у 44, які раніше були зареєстровані.

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