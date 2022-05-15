Коли всю ніч дивилася Євробачення: Даша Астаф'єва поділилась кумедним фото

Даша Астаф'єва не сама активно вболівала за Kalush Orchestra у фіналі Євробачення 2022. І ранкове фото від зірки ще більше підіймає настрій через перемогу України.

Популярна українська співачка та Даша Астаф'єва з перших днів війни активно займається волонтерством та висвітлює ситуацію в країни на своїй сторінці в інстаграмі. Звісно ж, зірка не оминула увагою і фінал Євробачення 2022, у якому виступали та здобули перемогу Kalush Orchestra. І за успіхом українців Даша спостерігала не сама.

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Астаф'єва опублікувала в історіях кумедне фото зі своєю улюбленицею Луною. На знімку білосніжна шиба-іну ліниво розляглась посеред підлоги лапками вгору. "Коли всю ніч дивилася Євробачення", – відзначила зірка. І приблизно так само вранці почувались більшість українців:

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