"Перемогли на Євробаченні і у війні переможемо": реакція мережі на тріумф Kalush Orchestra

Kalush Orchestra феєрично переміг на Євробаченні 2022, отримавши неймовірну підтримку від глядачів з різних країн. Це справді стало дуже важливою подією, а також надихнуло українців ще більше вірити у перемогу у війні з окупантами. Як відреагувала мережа на успіх Kalush Orchestra – дивіться далі.

Навіть не шанувальники конкурсу Євробачення у 2022 вболівали за Kalush Orchestra, що й говорити про палких прихильників цього проєкту. Тож перемога України стала доказом не лише талановитості українців, а й унікальності та важливості української культури, яку так сильно прагне знищити агресор, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Чи порушив правила Kalush закликом про "Азовсталь": відповідь організаторів Євробачення

Звісно ж, виступ Kalush Orchestra та потужне звернення лідера гурту Олега Псюка щодо порятунку Маріуполя, не залишили нікого байдужими. А новина про перше місце змусила битись серця людей по всьому світу ще швидше та ще більше вірити у перемогу не лише на музичному фронті. Від Володимира Зеленського та світових політиків і до непідробних емоцій українців - зацініть реакцію мережі:

Обережно, у деяких коментарях є нецензурна лексика!

Світ вітає Україну з тріумфом на "Євробаченні". А ви дивилися? Як вам виступ #KalushOrchestra? #Eurovision2022 pic.twitter.com/iiGQNihLqI — DW українською (@dw_ukrainian) May 15, 2022

Степан Андрійович:

Ще настане час, коли один скаже "Слава Україні", а мільйон відповість: "Героям слава!"



Батьку, ти був правий. Ми живі, ми сильні. Слава Україні!#Eurovision2022 pic.twitter.com/TK7DuxPv7j — Світанок близько (@nenarodgenyy) May 14, 2022

Рівень безпрецедентної підтримки України на Євробаченні дозволяє зрозуміти,

Наскільки(!) весь Світ бажає Україні перемоги над Мордором.

Україна зараз безумовно в політичному, культурному, історичному топі.#Eurovision2022 — Gheorghe Bandu (@C0TUS) May 15, 2022

А можна на честь перемоги вдарити по Кримському мосту? Чи хоча б збільшити поставки бавовни до Бєлґорода? #EUROVISION #Eurovision2022 — янка, але не всеволодівна (@ne_vsevolodivna) May 14, 2022

москалі: української мови не існує



українська мова: ШЛЯК БИ ТЕБЕ ТРАФИВ#Eurovision2022 pic.twitter.com/TQIg2bbIJX — політологиня-митець?! (@fragileandmessy) May 14, 2022

ну тепер Європу можуть опалювати горящі жопи росні #Eurovision2022 — виноградинка (@beabsolutehuman) May 14, 2022

Я вам скажу, що 5 млн українців в Європі роблять свою справу. Це небагато, але це чесна праця. #Євробачення2022 #Eurovision2022 — Жу (@ToryCJ) May 14, 2022

перемогли в Євробаченні і у війні переможемо! Калуш просто молодці, сміливі і файні хлопці, європейці - дякуємо за підтримку і чекаємо наступного року в Україні на Євробаченні 2023! #Eurovision2022 #eurovision — так гріє (@swetrwther) May 14, 2022

Знаєте така різниця в менталітеті. Британці радіють за нас і за своє срібло.

А знаєте що пишуть іспанці?

Що вони не виграли євробачення а ми не виграємо війну.

Іспанці, йдіть нахуй! А Каталонії передаю привіт! #Eurovision#Eurovision2022 — м(р)ія (@darkprincess5_5) May 14, 2022

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.



Арт @bright_art #ЛінаКостенко #Берестечко#savemariupol #saveazovstal #eurovision2022 #esc2022 Kalush офіційна сторінка pic.twitter.com/dbTHiUsZO5 — Пані Van de Kamp (@villaribo2016) May 15, 2022

А взагалі наш таймлайн, коли за донати Сергій Притула коментує фінал, Тімур Мірошниченко сидить у бункері, щоб коментувати також, коли на головній сцені Європи представники України просто кричать про порятунок військових і не тільки в Маріуполі

На голову не налазить#Eurovision — кукуmber 00:00 (@just_ria_) May 14, 2022

Це неймовірно! Дякую вам за цей вечір, твіттеряни! 2,5 млн уже, і це тільки мої картки. Без крипти і фонду. Поки що. Повну суму напишу завтра. #KalushOrchestra, ви розірвали!!! Українці, ВИ НЕЙМОВІРНІ!

Одна перемога є, працюємо далі@Eurovision thank you for your support — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 14, 2022

Україна – це відкривати твіттер і бачити твіти з купою сердечок прапорів криків Слава Україні та Героям слава хтось співає гімн хтось говорить іти на москву хтось вже завалив русню а хтось планує як проводити наступне євро в українському Криму #Eurovision2022 #SaveAzovstal — пані•cаke (@NOmockingjay) May 14, 2022

Читайте також: Kalush Orchestra – Stefania: текст та новий сенс пісні, яка виграла Євробачення 2022