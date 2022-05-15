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війна Євробачення Kalush

"Перемогли на Євробаченні і у війні переможемо": реакція мережі на тріумф Kalush Orchestra

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Kalush переміг на Євробаченні 2022: реакція мережі - фото 1
Kalush переміг на Євробаченні 2022: реакція мережі / twitter.com/Lilian_Sentinel

Kalush Orchestra феєрично переміг на Євробаченні 2022, отримавши неймовірну підтримку від глядачів з різних країн. Це справді стало дуже важливою подією, а також надихнуло українців ще більше вірити у перемогу у війні з окупантами. Як відреагувала мережа на успіх Kalush Orchestra – дивіться далі.

Навіть не шанувальники конкурсу Євробачення у 2022 вболівали за Kalush Orchestra, що й говорити про палких прихильників цього проєкту. Тож перемога України стала доказом не лише талановитості українців, а й унікальності та важливості української культури, яку так сильно прагне знищити агресор, пише Радіо MAXIMUM.

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Звісно ж, виступ Kalush Orchestra та потужне звернення лідера гурту Олега Псюка щодо порятунку Маріуполя, не залишили нікого байдужими. А новина про перше місце змусила битись серця людей по всьому світу ще швидше та ще більше вірити у перемогу не лише на музичному фронті. Від Володимира Зеленського та світових політиків і до непідробних емоцій українців - зацініть реакцію мережі:

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