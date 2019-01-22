Коли Великдень 2019: дата, якого числа буде Пасха в Україні

Великдень – найвеличніше свято в усьому християнському світі. При цьому Пасха щороку відзначається в різні дні, адже дата свята – змінна. Дізнайтеся, коли буде Воскресіння Христове 2019 в Україні!

Для всіх християн Великодень символізує перемогу над смертю та очищення від гріхів, тому світле Христове Воскресіння відзначають із особливою шаною. Це свято має чимало традицій, а щоб заздалегідь до нього підготуватися – читайте, коли буде Пасха цьогоріч!

Дата, коли Великдень 2019 в Україні

Як ви помітили, деякі свята щороку випадають на різні дні календаря. Такі свята називають перехідними. Це означає, що їхня дата залежить від місячного календаря. Саме так і визначають, коли буде Великодень. Ця традиція з'явилася в IV столітті після Першого Вселенського Собору, тобто загальних зборів всіх головних християнських священиків. На Соборі було ухвалено постанову: не відзначати Воскресіння Христове раніше за єврейське свято Песах.

Відтоді Великдень святкують в першу неділю після першого повного місяця, що наступив після дня весняного рівнодення. Простіше кажучи, за відправну точку беремо день весняного рівнодення, чекаємо повного місяця (у Євангелії сказано, що коли Ісус був розп'ятий, сонце погасло, тобто це сталося в повний місяць) – і відзначаємо свято в першу після повного місяця неділю.

Для вираховування дати навіть створена спеціальна таблиця – Олександрійська пасхалія. Загалом діапазон святкування Пасхи коливається від 4 квітня по 8 травня.

У 2019 році Пасха випадає на 28 квітня. Від цієї дати залежать усі інші перехідні свята в році: Лазарева субота, Вербна неділя, Вознесіння Господнє та Трійця.

Цікаво, що цьогоріч ми відпочиватимемо на Великодні свята аж 5 днів! Вихідні триватимуть із суботи, 27 квітня, до середи, 1 травня (День праці).

Православна Пасха в 2019

Наступного року Великодень відзначатимуть 19 квітня, а в 2021-му це свято випаде на 2 травня.

Якого числа католицька Пасха в 2019

Тривалий час католики і протестанти визначали день Великодня також відповідно до Олександрійської Пасхалії. Однак в XVI сторіччі священик Христофор Клавіус запропонував інший календар для визначення Пасхи. Папа Римський Григорій XIII його схвалив, і з 1582 року християни західного обряду перейшли на новий – григоріанський календар. Східна церква відмовилася від нововведення і зберегла юліанське літочислення.

Таким чином, ось уже понад чотири століття православна і католицька церква святкують Пасху в різний час. Оскільки григоріанський випереджає юліанський – православна Пасха практично завжди настає пізніше за католицьку. Трапляється, що дати співпадають і торжество відзначається в один день, але здебільшого різниця становить тиждень.

У 2019 році католики і протестанти відзначать Великдень 21 квітня.

Водночас традиції для всіх християн залишаються загальними, тому що радість Воскресіння Христа – єдина для всіх конфесій. Звісно, кожна держава має особливі звичаї. В Україні, зокрема, святкування Великодня триває три дні. Окрім неділі, ми відзначаємо Поливаний Понеділок та Світлий Вівторок. Найголовніша традиція на Пасху – освячення кошика із паскою, крашанками, м'ясними та молочними продуктами. Також в нас прийнято співати пасхальні пісні та водити гаївки.

На Пасху вітаються словами "Христос Воскрес!"

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