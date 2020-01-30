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Коли Великдень 2020: дата, якого числа буде Пасха в Україні
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Великдень – головне релігійне свято для християн у всьому світі. Примітно, що Пасха щороку припадає на різні дати, адже день свята змінюється. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде Воскресіння Христове 2020 в Україні!
Свято Воскресіння Христового відзначають з особливим настроєм, адже для вірян Великдень – це перемога над смертю та очищення від гріхів. У цей день є безліч традицій, до яких варто готуватися заздалегідь. Дізнайтеся дату, коли буде Пасха та встигніть підготуватися до свята!
Дата, коли Великдень 2020 в Україні
Щороку святкування Пасхи випадає на різні дати у календарі. Це свято є перехідним й означає те, що дата залежить від місячного календаря. Великдень відзначають у першу неділю після першого повного місяця (після весняного рівнодення).
Такий звичай ще з IV століття. Тоді відбувся Перший Вселенський Собор (загальні збори всіх головних християнських священників) й присутні вирішили, що не будуть відзначати Воскресіння Христове раніше за єврейське свято Песах, дату якого також визначають за місячним календарем. Також визначальним аргументом є те, що в Євангелії зазначено, що коли Ісус був розп'ятий, сонце погасло. Тобто це сталося в повний місяць.
Є навіть спеціальна таблиця, яка допомагає визначати, коли буде Великдень – Олександрійська пасхалія. Дата святкування Пасхи коливається від 4 квітня по 8 травня.
У 2020 році Пасха буде 19 квітня. Також ця дата впливає на інші перехідні свята в році: Лазарева субота, Вербна неділя, Вознесіння Господнє та Трійця.
Наступного 2021 року Великдень відзначатимуть 2 травня, а у 2022-му це свято буде 24 травня.
Якого числа католицька Пасха у 2020
До XVI сторіччя католики святкували Великдень також за Олександрійською Пасхалією. Проте священник Христофор Клавіус запропонував Папі Римському Григорію XIII інший календар для відзначення Пасхи. Календар схвалили та християни західного обряду з 1582 року перейшли на григоріанський календар, а віряни східного обряду залишили собі юліанський календар.
Оскільки григоріанське літочислення випереджає юліанське, то православна Пасха переважно настає пізніше за католицьку. Інколи дати збігаються та свято відзначають в один день, але здебільшого різниця становить тиждень.
У 2020 році католики та протестанти відзначать Великдень 12 квітня.
Традиційно в Україні святкування Великодня триває три дні, адже крім Великодної неділі, віряни відзначають Поливаний Понеділок та Світлий Вівторок. Обов'язково на Пасху потрібно освятити кошик з паскою, крашанками, м'ясними та молочними продуктами. Також серед українців заведено співати пасхальні пісні та водити гаївки на природі.
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