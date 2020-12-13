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Коли ведучий погоди працює з дому: кумедне відео

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Як виглядає найкращий прогноз погоди з дому - фото 1
Як виглядає найкращий прогноз погоди з дому

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей перейти на віддалену роботу, але у деяких професіях такі зміни принесли ще й бонуси. Так трапилось і з цим ведучим погоди.

На платформі Reddit користувач з ніком super_monero поділився кумедним відео з ведучим погоди на одному з каналів. За короткий час допис почав підкорювати тренди, зібравши понад 17 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що журналіст демонструє переваги роботи з дому. Хоч на ньому і костюм, але в руках – пухнаста кицька, яка допомагає розповідати про синоптичну ситуацію навколо. Такий підхід зробив день коментаторів кращим, а чимало хто зізнався, що навіть святкові відеодзвінки з колегами додають їм настрою.

Anchor's little "work from home" friend from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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