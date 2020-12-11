Без шкарпеток і вати: блогерка дала 5 порад, як збільшити груди (відео)

Блогерка розкрила секрети, як візуально збільшити бюст, і тут варто забути про легендарні шкарпетки та пуш-апу. Ці поради може використати кожна!

Тіктокерка atyasmeengarcia зняла відео, яке стало порятунком для всіх дівчат, які відчувають дискомфорт через невеликий бюст. Блогерка продемонструвала, як завдяки одягу можна виправити ситуацію, і все доволі просто.

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Є 5 простих порад, які з легкістю можна втілити у життя.

Перша : звертайте увагу на гольфи, який створюють обтислий силует та ілюзію пишного бюста.

: звертайте увагу на гольфи, який створюють обтислий силует та ілюзію пишного бюста. Друга: не ігноруйте куртки з кишенями на грудях, адже вони не лише зігріють, а й створять об'єм у верхній частині тіла.

не ігноруйте куртки з кишенями на грудях, адже вони не лише зігріють, а й створять об'єм у верхній частині тіла. Третя : якщо обираєте прозорий топ, то краще носити бюстгальтери без кісточок.

: якщо обираєте прозорий топ, то краще носити бюстгальтери без кісточок. Четверта: не бійтесь глибоких V-подібних вирізів у топах, де вже вшиті чашки. Вони також візуально додають ефектності грудям.

не бійтесь глибоких V-подібних вирізів у топах, де вже вшиті чашки. Вони також візуально додають ефектності грудям. П'ята: не нехтуйте оверсайзом, адже інколи одяг значно більшого розміру добре робить акценти на фігурі.

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