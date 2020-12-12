Дівчина повторила челендж з туалетним папером, але все пішло не так (відео)

У мережі з регулярно з'являються нові дивні, веселі та креативні челенджі. Більшість з них не несе особливого сенсу, зате дозволяє користувачам розважатись. Але у цієї дівчини така витівка завершилась провалом.

На платформі Reddit користувач з ніком Cervejao опублікував епічне відео з дівчиною, яке за лічені години опинилось у трендах.

І ще: Без шкарпеток і вати: блогерка дала 5 порад, як збільшити груди (відео)

Допис набрав популярності завдяки тому, що головна героїня вирішила повторити незвичайний челендж з туалетним папером. Суть виклику полягає у тому, щоб тверкати із рулоном на сідницях. Але цій красуні не вдалось продемонструвати потрібне, оскільки вона обрала надто невелике місце для зйомки. Попереджаємо, що завершується ролик несподівано.

Читайте також: Бабуся випадково відправила внучці свої голі фото: реакція дівчини підірвала мережу