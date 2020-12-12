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Дівчина повторила челендж з туалетним папером, але все пішло не так (відео)

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Челендж з туалетним папером - фото 1
Челендж з туалетним папером

У мережі з регулярно з'являються нові дивні, веселі та креативні челенджі. Більшість з них не несе особливого сенсу, зате дозволяє користувачам розважатись. Але у цієї дівчини така витівка завершилась провалом.

На платформі Reddit користувач з ніком Cervejao опублікував епічне відео з дівчиною, яке за лічені години опинилось у трендах.

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Допис набрав популярності завдяки тому, що головна героїня вирішила повторити незвичайний челендж з туалетним папером. Суть виклику полягає у тому, щоб тверкати із рулоном на сідницях. Але цій красуні не вдалось продемонструвати потрібне, оскільки вона обрала надто невелике місце для зйомки. Попереджаємо, що завершується ролик несподівано.

Toilet paper challenge for stupid prize from r/WinStupidPrizes

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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