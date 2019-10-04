Коли стартує опалювальний сезон в Україні: відома дата

Міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак повідомила, коли почнеться опалювальний сезон 2019/20. Традиційно спершу опалення ввімкнуть об'єктам соціальної сфери (заклади освіти, лікарні тощо), а тоді житловому фонду, тобто – у домівках усіх українців.

В Уряді наголосили, що календарна дата старту опалювального сезону – 15 жовтня. Однак в кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли вмикати опалення. Усе залежить від температури повітря, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ.

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"Органи місцевого самоврядування готові розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду – з 15 жовтня. Але по факту опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижча ніж +8ºС. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики – 100%", – наголосила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак.

За її словами, є певні проблеми з входженням в опалювальний період у приватних підприємств та тепловиків Донецької та Луганської областей, які уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування. Загалом, усі регіони технічно готові розпочати опалювальний сезон, окрім:

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