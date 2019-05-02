Пеня на борги за комуналку: які штрафи запрацювали в Україні з 1 травня

З 1 травня 2019 в Україні запрацював закон про житлово-комунальні послуги. Згідно з ним, громадянам, які затримують оплату комунальних послуг, будуть нараховувати пеню. Дізнайтеся її розмір!

Відтепер за несвоєчасно оплачені рахунки за комуналку українців чекає пеня: за кожен день протермінування оплати нараховуватимуть пеню в розмірі 0,01% від суми боргу. Це – 4% річних. При цьому загальна сума пені не може перевищувати 100% від боргу споживача.

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До прикладу, якщо ви протермінували оплату комуналки в 1000 гривень, то пеня за день становитиме 10 копійок. Важливо: нарахування пені починається в перший робочий день після крайнього терміну оплати комунальних платежів, тобто після 20 числа кожного місяця.

Споживачам не нараховуватимуть пеню, якщо:

держава затримує субсидії чи пільги;

мешканець будинку не проживав в ньому;

роботодавець не виплачує зарплатню і громадянин може це довести.

Комунальні платежі

Постачальники мають право припинити надання послуг боржникам через 30 днів після попередження, якщо за цей час не буде погашена заборгованість. Якщо борг споживача більший ніж 84 тисячі гривень, на нього можуть подати до суду, накласти арешт на майно і нерухомість, примусово продати його і погасити борги. Зараз такий механізм не використовують, адже судова тяганина надто затратна.

Нагадаємо, що з 1 травня в Україні зменшилася ціна газу для населення: тисяча кубометрів обійдеться в 8 247 гривень.

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