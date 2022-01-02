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Коли сонця не вистачає: 4 продукти, які поповнять запас вітаміну D

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Ці продукти заповнюють дефіцит вітаміну D - фото 1
Ці продукти заповнюють дефіцит вітаміну D

Багато людей у холодну пору року скаржаться на втому, біль у спині, загальне погане самопочуття. Це симптоми, поява яких може пояснюватися дефіцитом вітаміну D.

Цей мінерал – один з найважливіших. Він захищає наше тіло від пошкодження м'язів і кісток, що підтримують активну роботу імунної системи. Щоб уникнути дефіциту так званого "сонячного" вітаміну, слід вживати в їжу певні продукти, пише Medikforum.

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Жирна риба. Не тільки сьомга, але також скумбрія, оселедець, сардини – хороше дієтичне джерело вітаміну D. Вони також містять омега-3 жирні кислоти, що допомагають запобігати хворобам серця.

Яловича печінка. У 100 грамах яловичої печінки міститься близько 48 міліграмів вітаміну D.

Печінка тріски. Жир печінки тріски є не лише потужним джерелом важливого вітаміну. Він ще й сприяє профілактиці болю у суглобах, а також серцево-судинних проблем.

Гриби. Вони посідають перше місце у списку харчових постачальників вітаміну D не тваринного походження. А все тому, що вони від природи багаті на речовину D2. До того ж гриби нежирні та низькокалорійні.

Коли сонця не вистачає: 4 продукти, які поповнять запас вітаміну D - фото 490687

Ознаки дефіциту вітаміну D: м'язова слабкість, біль у тілі, підвищена стомлюваність, перепади настрою та депресивні стани, безсоння, головні болі, схильність до сезонних інфекцій, часті застуди.

Тож ми рекомендуємо частіше бути на свіжому повітрі взимку, а також додати до свого раціону продукти, про які ми згадали вище. Можливо, вони цілком і повністю не заповнять необхідну кількість вітаміну D, але вони точно зроблять ваше здоров'я міцнішим.

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