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Чотири золотих правила відновлення після свят

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Після свят / swjournal

Новорічні свята пройшли, і ми, цілком зрозуміло, почуваємося не найкращим чином. Підібрали для вас кілька порад, як ефективно, а головне швидко прийти до тями після зустрічі Нового року.

Після свят організму слід прийти у свій звичайний режим, для цього варто витратити час на відновлення. Пропонуємо ознайомитися з 4-ма перевіреними та найкращими способами, як відновитися після тривалих зимових свят, пише rmhp.

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Правильний початок дня. Нехай залишки новорічного столу вас не приваблюють. Вранці після пізньої вечері рекомендується пропустити сніданок і до 12:00–13:00 пити лише воду. Далі легкий білковий сніданок (омлет із зеленню). Ранок – це час очищення організму, і важкий сніданок не рекомендований.

Релакс. Важливо після свят розслабитись, що допомагає відновити сили. З цією метою можна прийняти ванну з додаванням ефірних олій цитрусових та лаванди, а також морської солі. Ще цікавіше і корисніше додати у ванну літр молока, що наситить шкіру поживними речовинами, підбадьорить і подарує приємні хвилини млості. Крутим доповненням водних процедур може стати скраб для тіла з медом та морською сіллю або з какао.

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Релакс

Час на свіжому повітрі. Якщо ви почуваєтеся не найкращим чином і збираєтеся провалятися цілий день на дивані, повірте, легше від цього вам не стане! Протягом новорічних свят у нас зазвичай є багато вихідних, і цим гріх не скористатися і не вийти на прогулянку.

Здоровий сон. Щоб повернутись до звичного режиму, варто перед сном провітрювати кімнату, а якщо на вулиці не дуже холодно, то бажано спати з відкритою кватиркою.

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Сон

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