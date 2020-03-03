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Коли собака живе краще за людей: це відео підкорило Reddit

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Відео, якому позаздрить кожен - фото 1
Відео, якому позаздрить кожен

Користувачі не можуть втримати емоцій від ефектного ролика, де пес насолоджується життям більше, аніж звичайні люди. Здається, від такого не відмовився б ніхто!

На платформі Reddit користувач з ніком its_muh_username поділився відео з відпочинку, якому позаздрить кожен.Тож не дивно, що допис стрімко піднявся у тренди мережі, зібравши понад 26 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів.

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"Цей вид і собака, який насолоджується свіжим повітрям", – відзначив автор. А коментатори пожартували, що домашній улюбленець краще проводить час, аніж більшість людей. І справді, від такої картини перехоплює дух та виникає бажання гайнути у відпустку.

This view and the dog enjoying the crisp air. from r/oddlysatisfying

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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