Коли собака живе краще за людей: це відео підкорило Reddit

Користувачі не можуть втримати емоцій від ефектного ролика, де пес насолоджується життям більше, аніж звичайні люди. Здається, від такого не відмовився б ніхто!

На платформі Reddit користувач з ніком its_muh_username поділився відео з відпочинку, якому позаздрить кожен.Тож не дивно, що допис стрімко піднявся у тренди мережі, зібравши понад 26 тисяч переглядів та більше як 200 коментарів.

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"Цей вид і собака, який насолоджується свіжим повітрям", – відзначив автор. А коментатори пожартували, що домашній улюбленець краще проводить час, аніж більшість людей. І справді, від такої картини перехоплює дух та виникає бажання гайнути у відпустку.

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