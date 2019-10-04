Red Dead Redemption 2 з'явиться на ПК: стала відома дата виходу

Американська компанія-розробник Rockstar анонсувала версію Red Dead Redemption 2 для ПК. Дізнайтесь, коли ж вийде довгоочікувана гра та де її можна замовити!

Як повідомила Rockstar, ПК-версія Red Dead Redemption 2 вийде вже 5 листопада. Передзамовлення гри в Epic Games (за його оформлення там дадуть 25 золотих злитків для мультиплеєра), Green Man Gaming, Humble Store, GameStop та інших цифрових магазинах буде доступне з 23 жовтня, а в Steam RDRD2 з'явиться в грудні.

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Відзначимо, що Red Dead Redemption 2 вийшла 26 жовтня 2018 року на PlayStation 4 і Xbox One. Це пригодницький бойовик-вестерн від третьої особи з відкритим світом і елементами RPG. Відомо, що в користувачів версії на ПК буде доступ до онлайн-режиму з усіма раніше випущеними оновленнями, включаючи промисли на фронтирі з ролями мисливця за головами, торговця і колекціонера. Водночас ця версія буде відрізнятися від консольних релізів низкою технічних поліпшень, а також новими фішками.

Red Dead Redemption 2

Для комп'ютерів картинку вестерна "підтягнули", а також додали безліч налаштувань графіки для зручної адаптації гри "під себе". До того ж, розробники розширять контент одиночної кампанії, додавши нові завдання мисливця за головами, зброю тощо. Разом з одиночним режимом вийде і Red Dead Online, що включає всі попередні оновлення, у тому числі й ролі.

Попередні замовлення в клієнті Rockstar стартують 9 жовтня – ті, хто придбає ПК-версію до 22 жовтня, зможе вибрати дві безкоштовні гри з каталогу сервісу, а саме:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire

Max Payne 3

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