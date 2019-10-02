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Творці настільної гри Уно випустили спеціальну версію зі шрифтом Брайля

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Спеціальна версія гри Уно - фото 1
Спеціальна версія гри Уно / cnn

Компанія Mattel, якій належать права на карткову гру "Уно", випустила спеціальну версію колод для людей з вадами зору. На карти нанесено текст за допомогою шрифту Брайля.

Mattel розробила колоду карт спільно з Національною федерацією сліпих (National Federation of the Blind). "Те, що незрячі зможуть пограти в класичну гру "Уно" разом зі своїми родичами або друзями, – дійсно важливо для нашої спільноти", - прокоментував президент організації Марк Ріккобоно.

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Кожна карта в колоді перфорована точками. Упаковка спеціальної версії гри також містить текст у вигляді шрифту Брайля. Інструкцію для "Уно" можна буде скачати у варіанті зі шрифтом Брайля. Правила гри також будуть доступні для прослуховування через колонку Alexa або Google Home.

На гральні карти нанесений шрифт Брайля - фото 358973
На гральні карти нанесений шрифт Брайля

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Джерело: cnn
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