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Call of Duty: культова гра тепер доступна на смартфоні

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Call of Duty: Mobile - фото 1
Call of Duty: Mobile / igromania

Довгоочікувана гра Call of Duty: Mobile тепер доступна на Android і iOS по всьому світу. Шутер в жанрі "королівська битва" від першої особи заснована на тому ж всесвіті, що і франшиза Call of Duty.

Розроблена Activision і Tencent Timi Studio, мобільна гра Call of Duty була анонсована в кінці 2018 року, коли PUBG Mobile набирав обертів, особливо в Індії. Незабаром після цього розробники випустили публічну бета-версію гри, і тепер вона нарешті доступна в Google Play Store і Apple App Store.

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Call of Duty: культова гра тепер доступна на смартфоні - фото 358784

Зараз у грі є тільки два основні режими – "мультиплеєр" і "королівська битва". А ось режим "зомбі апокаліпсис" розробники обіцяють додати трохи пізніше. Також, гравці можуть вибрати персонажа з шести доступних класів: захисника, механіка, розвідника, блазня, медика і ніндзя.

Зараз у шутері є п'ять карт. Гравці битимуться на суші, на воді і в повітрі, використовуючи зброю, знайому з попередніх ігор серії, а також наземні, водні і повітряні транспортні засоби: квадроцикли, вертольоти і тактичні плоти.

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Джерело: techradar
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