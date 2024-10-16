Коли Радіодиктант національної єдності: відома дата, яку ви не можете пропустити

25 жовтня, у п'ятницю, в межах святкування Дня української писемності та мови, що припадає на 27 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Цю ініціативу започаткувала команда Українського Радіо ще у 2000 році з метою об'єднання українців навколо рідної мови. За роки свого існування радіодиктант став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який гуртує не лише українців, але й шанувальників мови з усього світу, пише Суспільне Культура.

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Подія транслюватиметься через усі платформи Суспільного мовлення: на телебаченні, радіо та в цифровому просторі. Найактивнішими учасниками радіодиктанту традиційно залишаються школярі, студенти та освітяни, однак щороку до флешмобу долучаються люди різного віку та професій.



Радіодиктант ми писатимемо 25 жовтня / Фото freepik

Ім’я автора цьогорічного тексту та того, хто його читатиме в ефірі, оголосять пізніше.

Торішній текст написала відома письменниця та перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав його Олексій Гнатковський – актор та театральний режисер.

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У 2023 році до радіодиктанту приєдналося понад пів мільйона осіб, а на перевірку надійшло близько 20 тисяч робіт. Семеро учасників були визнані переможцями.