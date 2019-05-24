Коли потрібно працювати над майбутньою кар'єрою своєї дитини: думка науковців

Американські вчені провели дослідження щодо правильного виховання дітей. Експертів цікавило питання віку, з якого слід починати роботу над майбутньою кар'єрою малюка. Виявилося, вже у п'ять років дитина може легко засвоювати необхідні знання та набувати важливих навичок.

Американські дослідники вивчили близько двох тисяч сімей, які виховують маленьких дітей. У сучасному світі для того, щоб досягти якомога кращих результатів, починати підготовку до дорослого життя слід вже в дитинстві.

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Деякі батьки готові чи не з пелюшок привчати дітей до порядку і відповідальності, наймаючи репетиторів і записуючи на всілякі курси. Інші, навпаки, намагаються якомога довше не згадувати про майбутнє дітей, тим більше, коли мова йде про таку далеку, на перший погляд, кар'єру.

Згідно з опитуванням, понад 55% батьків школярів не визначилися щодо майбутнього своїх нащадків. Серед тих, хто має чіткі уявлення про те, ким стануть після школи їхні діти, більшість воліє точні науки і арт. У США цю категорію називають STEAM, крім безпосередньо наукової кар'єри, сюди відносять математику, інженерію, технології, і мистецтво. 75% батьків бачать своїх дітей в майбутньому вченими, художниками, фахівцями IT-індустрії, 60% тат і мам вважають головним фактором успіху в дорослому житті граматику і усне мовлення. Трохи менше, 58% батьків, впевнені, що основою успіху для їх дітей стане вміння добре розбиратися в комп'ютерних технологіях. Математику вважають найбільш корисною для роботи 57% опитаних.

Починати виховання майбутнього кар'єриста вчені рекомендують вже в п'ятирічному віці. У цьому батькам допоможуть спеціальні "розумні" іграшки і мобільні додатки. При цьому майже половина батьків вважають, що їхні діти більш, ніж вони, обізнані в користуванні всілякими гаджетами.

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