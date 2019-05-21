На кого роботизація матиме більший вплив: на жінок, чи чоловіків

Експерти Міжнародного валютного фонду вирішили дізнатися, як на робочі місця вплине роботизація. Зокрема, вони виявили, хто ж постраждає більше через масову появу роботів у світі.

З'ясувалося, що чоловіки менше ризикують залишитися без роботи через заміну їх на роботів у порівнянні з жінками.

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Згідно з дослідженням "Чи розширяють технології гендерний розрив", жінки менше займаються фізичною працею і частіше виконують рутинні задачі. які не потребують додаткової освіти.

В середньому роботи у найближчі 20 років можуть замінити 40% жінок, котрі працюють, а також 38% чоловіків.

У різних країнах, природно, цей відсоток різний. До прикладу, у Швеції та Фінляндії у чоловіків ризики вищі, ніж у жінок, а от у Великобританії та Франції у представників обох статей ризики однаковісінькі.

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