Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу

Україна вночі в неділю, 30 жовтня, знову переведе годинник, щоб перейти на зимовий час. О четвертій ранку українці прокрутять стрілки на годину назад.

Українці житимуть за зимовим часом – спати можна буде на годину довше, але й темнітиме на вулиці на годину раніше, пише Радіо MAXIMUM.

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Щоб покращити якість сну і швидше увійти в новий режим, Центр громадського здоров'я радить дотримуватися простих правил: не вживати кофеїновмісних напоїв перед сном, відмовитися від алкоголю і куріння, не їсти важкої їжі перед сном, регулярно провітрювати спальню і здійснювати спокійні вечірні прогулянки. Також краще прибрати зі спальні електроприлади з підсвічуванням та мінімум за 30 хвилин до сну відкласти мобільний телефон.

Сомнологи не рекомендують займатися фізичними навантаженнями перед сном і уникати психічного тиску. Пробіжки, вправи у спортзалі, перегляд політичних ток-шоу та інші навантаження після 19 години негативно впливають на сон та організм.

Коли переводять годинник на зимовий час 2022

Україна почала переводити годинник у 1981 році, як і інші країни СРСР та держави світу. Зроблено це було для економії електроенергії та для того, щоб продовжити світловий день.

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