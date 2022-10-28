Як правильно підготуватися до переходу на зимовий час

Перехід на зимовий час у 2022 році відбудеться в останню неділю жовтня. Цього року дата переведення стрілок годинника припадає з 29 на 30 жовтня, тобто з суботи на неділю.

Медики стверджують, що перехід на зимовий час організм людини переносить краще, ніж на літній, разом з тим, це все одно стрес. Тому до переводу стрілок годинника потрібно готуватися заздалегідь. Про це пише bessarabiainform.

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Приблизно за тиждень до події почніть лягати спати на 25-20 хв пізніше, ніж зазвичай. Так ви дасте своєму тілу трохи часу, щоб звикнути до нового графіку. Намагайтеся не перевтомлюватися і не дуже нервувати. Дайте вашому тілу трохи часу, щоб розслабитися.

Дотримуйтеся правильного харчування. Намагайтеся не вживати жирну їжу, відмовитися від алкоголю, пити більше води, вживати багаті вітамінами продукти, рибу. Не користуйтеся гаджетами принаймні за пів години до сну. Провітрюйте кімнату і намагайтеся більше гуляти на свіжому повітрі.

Після переведення годинників на зимовий час наш ранок починається вже в досвітніх сутінках, коли мелатонін не настільки активно виробляється організмом. В результаті такої маніпуляції з годинником з часом біоритми людини приходять в гармонію з навколишнім світом.

Годинник

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