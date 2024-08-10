"Дім звукозапису": MONATIK у проєкті Тіни Кароль переспівав трек гурту "Тартак"

Співак Дмитро Монатік став новим героєм популярного ютуб-шоу Тіни Кароль “Дім звукозапису”, в якому відомі артисти представляють кавери на українські хіти. Цього разу Монатік виконав легендарну пісню гурту “Тартак” — “О-ля-ля”.

Нову версію пісні під акомпанемент оркестру можна прослухати на YouTube, або на всіх інших стрімінгових платформах.

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Допомогли Дмитру виконати трек Заслужений академічний симфонічний оркестр Українського радіо під керівництвом маестро Володимира Шейка, а також бек-вокалістки. Це дало можливість створити нове звучання відомої пісні.

Монатік розповів, що пісня “О-ля-ля” у дитинстві мотивувала його та його друзів, бі-боїв, рухатися душею і тілом.

Щиро вдячний Тіні Кароль за запрошення долучитися до її проєкту "Дім звукозапису". Це своєчасно, важливо для української культури і, як митцю, для мене було дуже цікаво прийняти цей виклик. У дитинстві та юності я ріс на хіп-хоп музиці, серед якої був і "Тартак", – каже Монатік.

Історія пісні "О-ля-ля":

Сашко Положинський, фронтмен гурту "Тартак", розповів, що трек вперше був виконаний у рамках фестивалю "Червона рута-1997". Аранжування до пісні було створено за тиждень до виступу.

У фіналі фестивалю організатори допомогли музикантам написати друге аранжування та підготувати танцювальну постановку. В результаті гурт отримав першу премію в жанрі танцювальної музики, розділивши перемогу з "ТНМК".

У моєму ранньому дитинстві був такий прикол – підійти запитати: "Якою мовою вираз ПанТеляПасе?". Ти говориш французькою, але це українською, ахахаха. Ідея не моя, але я її розширив та написав свій текст зі своїми приколами, – уточнив Олександр.

Проєкт Тіни Кароль "Дім звукозапису" був презентований чотири місяці тому. Основна місія проєкту – дати нове життя українським пісням, які є несправедливо забутими. Особливістю програми є те, що запрошена зірка має заспівати обрану для неї пісню наживо і з першого дубля.

Вже гостями "Дому звукозапису" стали такі відомі артисти, як ONUKA, Юлія Саніна, Klavdia Petrivna, SHUMEI, Lely 45.

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