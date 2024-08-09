Карти розкрито: Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко зробили промовисту заяву

Загадкова співачка Klavdia Petrivna, яка інтригує своєю таємничістю, випустила дуетну пісню з артисткою Машею Кондратенко. Виконавиці заспівали запальний трек, який отримав назву "Їде дах".

Також артистки презентували кліп на композицію, де шанувальники помітили цікаву інтригу.

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За сюжетом відео спочатку в центрі уваги перебуває Маша Кондратенко, якій свого часу приписували, що саме вона є Klavdia Petrivna. Однак у кліпі ця теорія повністю розвіялася. Згодом на відео з'являється й сама загадкова артистка. Всі інші герої ролика були просто приголомшені, що нарешті її побачили. Звичайно, вона постала в капелюсі та нібито приховувала обличчя. Однак, фани зауважили цікаву деталь.

Жарт вийшов з-під контролю! Протягом пів року люди дійсно вважали, що Маша Кондратенко – це і є Klavdia Petrivna. Маша героїчно тримала оборону від усіх охочих дізнатись, чи правда це. І я вдячна їй за це. Не дарма ми – дві авантюристки, – заявила Клавдія.

У кліпі засвітилася Соломія Опришко. У мережі неодноразово вказувалося, що саме вона є Klavdia Petrivna. У кліпі на пісню "Їде дах" Соломія спочатку сиділа з іншими персонажами на дивані та дивилася телевізор. Поки співала свою партію Кондратенко, Опришко весь час була присутньою. Однак, тільки-но з'явилася Klavdia Petrivna, Соломія зникла.

Це була просто неймовірна пригода, в яку ми з розгону влетіли разом з Клавою. І навели шуму в українському шоубізнесі дай Боже! Весь цей період нам було дуже прикольно спостерігати за тим, як люди вагаються і думають – хто така Маша Кондратенко? Хто така Klavdia Petrivna? Це одна людина чи ні?, – зізналася Кондратенко.

Шанувальники переконані, що справжня Klavdia Petrivna таким чином нарешті показалася без сценічного образу та повністю засвітила обличчя. На їхню думку, якби Соломія була б не загадковою співачкою, то просто б не зникла, коли вона почала виконувати свою партію.

Щобільше, ім’я Соломії навіть вказали в титрах, що підтвердило для багатьох фанатів здогадки та не залишило простору для нових припущень.

Реакція мережі:

"Всю увагу в кліпі займає Маша, але ніхто не звертає уваги на трьох людей, які сидять перед телевізором. Я так розумію, одна біленька – це і є Клавдія";

"Все, нарешті показали, хто вона. Там, де троє людей сидять в кадрі, третя – це Соломія Опришко. Коли Клавдія в кліпі виходить на сцену – Соломія зникає з кадру";

"Соломія в кліпі в окулярах – який крутий хід! Я навіть зразу і не помітила, лише коли передивилась! Це вау!";

"Ідея зі зникненням Соломії з дивану і появою Клавдії на сцені дуже класна";

"Спочатку хотів написати що К.Петрівни мало в кліпі, а потім придивився і побачив Соломію";

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