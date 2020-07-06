Чоловік перетворив моторошне горище у рай для дружини: фото

Майже в кожного фільмів жахів горище є моторошним місцем з привидами і різною нечистю, але й у реальному житті вигляд цих приміщень може злякати. Тож цей чоловік вирішив подарувати горищу новий вигляд. Це варто побачити!

Родольфо Кебрері за майже 3 тижні наполегливої роботи зумів переобладнати старе і не найкрасивіше горище, яке сьогодні просто не впізнати!

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Чоловік останні 15 років займається реконструкцією будинків, тож не дивно, що нарешті руки дійшли і до власного помешкання. Він родом з Гватемали, але зараз мешкає у Мериленді (США) та володіє власною компанією з ремоделінгу та дизайну.

Але саме домашнє "перевтілення" зробило Родольфо дуже популярним, адже тепер його мансарда виглядає справді приголомшливо, а його дружина має місце для відпочинку. До слова, саме донька Джосерін Камбрера поділилась в Twitter кадрами до і після. Відзначимо, що обійшовся такий ремонт приблизно у 25-30 тисяч доларів.

Джерело фото: yagirljoss

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