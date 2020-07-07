Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Єнот і цукрова вата: кумедне відео розсмішило мережу

  • 52
Здивований єнот - фото 1
Здивований єнот

Тварини не просто так частенько стають зірками мережі, адже їхня поведінка чи вигляд можуть викликати шок, сміх чи сльози. Але це відео з єнотом точно змусить вас усміхатись!

На платформі Reddit користувач з ніком Dr_Apk поділився веселим записом з єнотом і солодкою ватою, яке стрімко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад 44 тисяч балів, 500 коментарів, а також більше як 67 тисяч переглядів!

І ще: Коли намагався врятувати кенгуру: епічне відео

В чому ж родзинка? Все тому, що тваринка бережно тримає шматочок цукрової ватри, але, як і притаманно всім єнотам, вирішує прополоскати її. За секунд смаколик тане, а пухнастий герой вражений таким станом справ. Такого він точно не очікував!

Читайте також: Блогерка показала, як "зламати" котів за допомогою лотків з-під яєць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1407
Гороскоп на цей тиждень 6 – 12 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 05 липня, 14:27
  • 440
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2420155
Загрузка...
Новини