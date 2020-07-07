Єнот і цукрова вата: кумедне відео розсмішило мережу

Тварини не просто так частенько стають зірками мережі, адже їхня поведінка чи вигляд можуть викликати шок, сміх чи сльози. Але це відео з єнотом точно змусить вас усміхатись!

На платформі Reddit користувач з ніком Dr_Apk поділився веселим записом з єнотом і солодкою ватою, яке стрімко піднялось у топи. За короткий час допис зібрав понад 44 тисяч балів, 500 коментарів, а також більше як 67 тисяч переглядів!

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В чому ж родзинка? Все тому, що тваринка бережно тримає шматочок цукрової ватри, але, як і притаманно всім єнотам, вирішує прополоскати її. За секунд смаколик тане, а пухнастий герой вражений таким станом справ. Такого він точно не очікував!

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